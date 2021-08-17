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İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
17 Ağustos 2021 Salı 08:43

Kaza, önceki gün saat 04.20 sıralarında  Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı pikap, Ardıç mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi, dün öğle vaktinde Mordoğan İskele Merkez Camii'nden kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü E.B. ise tedavisinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karaburun #karaburun kaza #kaza ölüm #izmir kaza ölüm #selin kabançı
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