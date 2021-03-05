İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Aliağa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

Kaza İzmir'in Aliağa ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bergama'dan Aliağa yönüne gittiği öğrenilen E.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolü yitirmesi ile karşı şeride geçti. Araç daha sonra önce Mehmet Kahyaoğulları'nın kullandığı otomobile sonra da cezaevi nakil midibüsüne çarptı.



Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Kahyaoğulları ile Nuray Çetinkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.E. ile otomobilde bulunan D.K. ve nakil aracındaki 2 cezaevi görevlisi ise yaralandı.



Ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.E. ve D.K.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. 2 saat süreyle kapanan yolda, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.