KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
0
KADIN KALBİNİN 7 FARKI!
KADIN KALBİNİN 7 FARKI!
0
ÇİFT KAT MASKE İŞE YARIYOR MU?
ÇİFT KAT MASKE İŞE YARIYOR MU?
0
İZMİR'E 4 MADALYA
İZMİR'E 4 MADALYA
0

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Aliağa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
05 Mart 2021 Cuma 09:16

Kaza İzmir'in Aliağa ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bergama'dan Aliağa yönüne gittiği öğrenilen E.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolü yitirmesi ile karşı şeride geçti. Araç daha sonra önce Mehmet Kahyaoğulları'nın kullandığı otomobile sonra da cezaevi nakil midibüsüne çarptı.


Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Kahyaoğulları ile Nuray Çetinkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.E. ile otomobilde bulunan D.K. ve nakil aracındaki 2 cezaevi görevlisi ise yaralandı.


Ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.E. ve D.K.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. 2 saat süreyle kapanan yolda, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #trafik kazası #aliağa kaza
Önceki Haber
İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı
Sonraki Haber
'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
Küçük Menderes için tehlike çanları çalıyor!
Küçük Menderes için tehlike çanları çalıyor!
0
İzmir'de 'değnekçi' operasyonu
İzmir'de 'değnekçi' operasyonu
0
Soyer: İnsanların doğaya nüfuzu konusunda çalışmalar yapıyoruz
Soyer: İnsanların doğaya nüfuzu konusunda çalışmalar yapıyoruz
0
'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
0
İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı
İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı
0
Sahte içki içen 16 yaşındaki genç komaya girdi!
Sahte içki içen 16 yaşındaki genç komaya girdi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.