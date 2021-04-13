İzmir'de feci kaza: Araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün ayağına çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

İzmir Karşıyaka'da saat 01.35 sıralarında bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki Uğur K.'nın kullandığı otomobil, Caher Dudayev Bulvarı'nda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Mavibahçe üst geçidinin ayağına çarptı. Kazada otomobil demir yığınına dönerken, sürücü Uğur K. ise ağır yaraladı.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Çarpmanın etkisi ile araç içinde sıkışan Uğur K., itfaiye ekiplerinin de olay yerine çağrılması ile araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri Yaralı genci Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil çekici yardımı ile bölgeden çekilirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.