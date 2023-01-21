İzmir'de feci kaza! Otomobilin sürüklediği yaya öldü

İzmir'de, kimliği belirsiz sürücünün otomobille çarpıp, yaklaşık 5 metre altında sürüklediği Ramazan Karademir (49), hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:14

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinin bulunmadığı caddede Ramazan Karademir'e, otomobil çarptı. Karademir'in altında yaklaşık 5 metre sürüklendiği aracın kimliği belirsiz sürücüsü kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Ramazan Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kaza yerindeki incelemesinde, Karademir'e çarpan otomobilin radyatörünün patladığı ve su akıttığı belirlendi. Karademir'in cansız bedeni, polis ve savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Karademir'e çarpıp ölümüne neden olan sürücünün, araç plakasının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #ölüm
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