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İzmir'de feci kaza: Taklalar atan otomobilde can verdi

20 Kasım 2022 Pazar 08:54

İzmir Bayraklı'da gece saatlerinde kaza meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Daha sonra taklalar atarak savrulan otomobilin sürücüsü Anıl Kemerci kazada hayatını kaybetti. Kemerci'nin yanında bulunan Ö.U. ise yaralandı


 

Kaza, saat 01.00’de Bayraklı ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesinde meydana geldi. Anıl Kemerci yönetimindeki 35 FCT 305 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Kemerci'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma ve trafik ışığına çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Sürücü Anıl Kemerci ve yolcu konumunda bulunan Ö.U., kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, araçtan karayoluna savrulan parçalar nedeniyle ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, AKS ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücü Anıl Kemerci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan Ö.U. ise ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ö.U.’nun durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kaza
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