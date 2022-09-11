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İzmir'de feci kaza! Taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü!

İzmir'de feci kaza! Taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü!
11 Eylül 2022 Pazar 08:31

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi önce kağıt toplayıcısına ardından arkasındaki park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş (67) olay yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü D.B (30) yaralandı.

Kaza, saat 03.35 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre D.B.' nin idaresindeki 35 T 6814 plakalı taksi, Konak'tan Basmahane istikametine giderken, önce yol kenarında duran kağıt toplayıcısına ardından hemen arkasındaki park halinde olan 42 CVT 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt toplayıcısı Durmuş metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Durmuş' un olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralı olarak ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Durmuş' un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kaza #ölüm #trafik kazası
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