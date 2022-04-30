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İzmir'de feribotlara binişte kredi kartı uygulaması başlıyor

İzmir'de feribotlara binişte kredi kartı uygulaması başlıyor
30 Nisan 2022 Cumartesi 11:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi araba vapurlarına araç binişlerinde nakit ve İzmirim Kart ile ödemenin yanı sıra Visa temassız kart kullanılması uygulamasını da bugün başlatıyor. Nakit ödeme bir ay daha geçerli olacak, 29 Mayıs 2022 Pazar günü itibariyle sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nce, Üçkuyular-Bostanlı iskeleleri arasında işletilen araba vapurlarına araç biniş ücretlerinin Visa temassız kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla ödenebilmesi kolaylığı, bugün (30 Nisan Cumartesi) başlıyor. Sisteme Mastercard’ın da dahil olmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmirim Kart da kullanılabiliyor

Araç biniş ücretlerinin İzmirim Kart ile de ödenebildiğini belirten Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, yıllardır devam eden nakit ödeme uygulamasının ise bir ay daha süreceğini ve 29 Mayıs 2022 Pazar günü sona ereceğini söyledi. Özgür, “Yalnızca İzmirim Kart ve temassız banka kartlarının geçerli olacağı ücret ödeme sistemi, gişelerde nakit alışverişi nedeniyle yaşanan bekleme sürelerini azaltacak. Feribotlara araç binişleri çok daha hızlı olacak” dedi.

Öte yandan İZDENİZ personeli, Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri araç bekleme sahalarında isteyen sürücülere İzmirim Kart satışı yapıyor. Son iki günde 300’den fazla sürücünün kart aldığı; kolaylık sağlayan uygulamanın Mayıs ayı süresince devam edeceği belirtildi.

Etiketler; #izmir #izmirim kart #feribot #kredi kartı
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