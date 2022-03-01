İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı!

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün eyalet kasası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.Ç.'nin suçunu itiraf ettiği ve yapılan yardım paralarının kendisinde toplandığını söylediği belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yaptığı çalışmada, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına, eğitim kanadına ve 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik 22 Şubat'ta, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün faaliyetlerine aktif olarak devam ettikleri, halka açık yerlerde ve örgüt kaydı olmayan kişiler üzerine kayıtlı olan evlerde buluşarak toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, sistemli bir şekilde esnaftan yardım adı altında para topladığı tespit edildi. Bu paraların, örgüte insan gücü kazandırmak için öğrenci evi adı altında açılan hücre evleri için kullanıldığı saptandı. Yine insan gücünü artırmak için yardıma muhtaç ve çocuklu ailelerin tespit edilip ihtiyaçlarıyla ilgilenildiği belirlendi.

EYALET KASASINDAN İTİRAF

Emniyette sorguları tamamlanan 21 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgütün eyalet kasası olduğu öne sürülen B.Ç.'nin polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği, esnaftan yardım adı altında paralar toplandığını ve söz konusu paraların kendisine geldiğini söylediği öğrenildi.

Bu arada, geçen hafta İzmir merkezli İstanbul, Antalya ve Kütahya olmak üzere 4 ilde ve 27 adreste, 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda da gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'inin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 8'nin tutuklandığı, diğer 8'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.