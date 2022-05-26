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İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:04

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY için çalışmalar yapan 21 kişiye yönelik operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı, bu sabah gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce örgütsel kaydı bulunmayan kişiler adına kiraladıkları, adreslerini yakın akrabalarından dahi gizledikleri, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda çalışmalar yaptıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda ise 26 bin 450 TL, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 euro ve 20 pound ele geçirildi. Ayrıca 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el koyuldu. Şüpheliler arasında, örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da olduğu ve daha önce 'yurt sorumlusu', 'bölge sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları belirlendi.

Etiketler; #izmir #fetö #fetö operasyonu
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