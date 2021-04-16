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İzmir'de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı!

İzmir'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında ihraç edilen emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı!
16 Nisan 2021 Cuma 13:46

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında 'ByLock' kaydı, kapatılan Bank Asya'da hesap artışı, müzahir dernek üyeliği ile SGK kaydı olan ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadelerde isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #fetö operasyonu
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