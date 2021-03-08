SAĞLIK DURUMU NASIL?
SAĞLIK DURUMU NASIL?
0
YENİ BİLİRKİŞİMİZ YOUTUBE
YENİ BİLİRKİŞİMİZ YOUTUBE
0
PLASTİK ÜRÜNLER KISIRLIK NEDENİ
PLASTİK ÜRÜNLER KISIRLIK NEDENİ
0
FACEBOOK'A IRKÇILIK SUÇLAMASI
FACEBOOK'A IRKÇILIK SUÇLAMASI
0

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kapatılan Yamanlar Koleji'nin eski Genel Müdürü Bülent A.’nın da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL ele geçirildi

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
08 Mart 2021 Pazartesi 10:38

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme sistemi ‘ByLock' kullanan ve ‘FETÖ/PDY'yi yeniden diriltmek’ için birtakım faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen, aralarında avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt mensubu olan kişilerden temin edildiği değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, kapatılan Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen bir yarbayın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö
Önceki Haber
Dolar 7.54 lira düzeyinde
Sonraki Haber
Pandemi döneminde kadınlar işsiz kaldı
Buca Metrosu için beklenen onay geldi
Buca Metrosu için beklenen onay geldi
0
Eldivenleri maviye boyayıp plastik diye sattılar!
Eldivenleri maviye boyayıp plastik diye sattılar!
0
Emekli astsubay evinde ölü bulundu!
Emekli astsubay evinde ölü bulundu!
0
Başkan Soyer: İstanbul Sözleşmesi uygulansın
Başkan Soyer: İstanbul Sözleşmesi uygulansın
0
İş kadını Girgin, pistlerin tozunu attırmaya hazırlanıyor
İş kadını Girgin, pistlerin tozunu attırmaya hazırlanıyor
0
Pandemi döneminde kadınlar işsiz kaldı
Pandemi döneminde kadınlar işsiz kaldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.