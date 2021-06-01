İzmir'de film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı

İzmir'in Urla ilçesinde çekimleri yapılan bir filmin set ekibini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 9 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Nohutalan Mahallesi eski Çeşme yolu yakınlarında meydana geldi. Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde çekimleri yapılan bir filmin set ekibi, 45 C 6978 plakalı bir minibüsle, İzmir'e doğru dönüş yoluna geçti. Şoför M.S.'nin (37), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, şoför M.S. ile yolcular M.A. (20), E.E. (22), A.F.G. (26), M.J.A. (23), D.N. (21), B.K. (20), K.C.A. (23) ve M.Ş.A. (22) yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulansla, 6'sı ise vatandaşlar tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, minibüste hasar oluştu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.