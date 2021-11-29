İzmir'de fırtına: Beton parçalarından son anda kurtuldu!

İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundaki gaz betonlar sokağa düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sokaktaki araçlarda da maddi hasar oluştu

Olay, saat 09.00 sıralarında, Çankaya semti İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak’ta meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle, tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundan gaz betonlar sokağa düştü. Bu sırada yolda yürüyen kişi, düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gaz betonlar, 2'si park halinde, 3 araca hasar verdi. Seyir halindeyken üzerine gaz beton düşen hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Elektronik cihaz satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Resul Çalış (35), aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Burası 1,5 yıldır tadilatta. Önlem amaçlı file takılması gerekiyor. Ama yok. Allah korusun. Altından insan geçiyor. Daha kötü olabilirdi. Bir an önce önlem alınmalı. Maddi hasarımız var. Otel sahibinden şikayetçiyiz" dedi.