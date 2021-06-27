TURŞU İHRACATINDA REKOR!
TURŞU İHRACATINDA REKOR!
0
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
0
BU ÇAYA DİKKAT!
BU ÇAYA DİKKAT!
0
GÖZTEPE'NİN ACI GÜNÜ
GÖZTEPE'NİN ACI GÜNÜ
0

İzmir'de fırtına etkili oldu!

İzmir'de dün etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte birçok noktada ağaç devrildi

İzmir'de fırtına etkili oldu!
27 Haziran 2021 Pazar 09:06

Şiddetli rüzgar İzmir kent merkezinde ve birçok ilçede etkili oldu. Karşıyaka, Bornova ve Konak ilçelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar devrildi. Bazı otomobillerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu. Kemalpaşa ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın yanı sıra sağanak yağış da etkili oldu. Dün saat 15.45 sıralarında başlayan yağış sonrasında yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodosun denizdeki etkisi, kent içi sefer yapan feribottaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle meydana gelen olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir fırtına
Önceki Haber
İzmir Tabip Odası uyardı: Aşılansak bile...
Sonraki Haber
Genç öğretmen kazada öldü, ailesi acı haberle yıkıldı!
Bornova Belediyesi, sosyal medyada İzmir'in lideri
Bornova Belediyesi, sosyal medyada İzmir'in lideri
0
PÜİS İzmir’de, Mert Aslan bayrağı devraldı
PÜİS İzmir’de, Mert Aslan bayrağı devraldı
0
Doktora küfür ve tehdit suçlaması. 4 yıl hapsi isteniyor!
Doktora küfür ve tehdit suçlaması. 4 yıl hapsi isteniyor!
0
Karabağlar'da 2377 haneye sosyal destek!
Karabağlar'da 2377 haneye sosyal destek!
0
Soyer: İzmir'de kültürel bir Rönesans'ın taşlarını döşüyoruz
Soyer: İzmir'de kültürel bir Rönesans'ın taşlarını döşüyoruz
0
Kimliğini kaybetti, hayatı kâbusa döndü!
Kimliğini kaybetti, hayatı kâbusa döndü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.