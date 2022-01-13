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İzmir'de fırtına etkili oluyor!

13 Ocak 2022 Perşembe 11:48

İzmir’in Çeşme ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir yelkenli battı, bir motoryat alabora oldu. İzmir Körfezi'nde de kıyıya vuran dalgalar taşkınlara yol açtı

Dünden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Poyraz fırtınası nedeniyle Çeşme Yıldızburnu'nda, bağlı oldukları halatlardan kurtulan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı, bir motoryat alabora oldu.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki parkta ise bir ağaç devrildi.

Öte yandan İzmir Körfezi'nde de kıyıya vuran dalgalar, Göztepe sahilindeki yürüyüş yolunda taşkınlara neden oldu.

İzmir'de arabalı vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 09.05 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir fırtına #izmir körfezi #çeşme #fırtına
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