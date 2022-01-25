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İzmir'de fırtınada uçan tente, elektrik direğine zarar verdi

İzmir'de fırtınada uçan tente, elektrik direğine zarar verdi
25 Ocak 2022 Salı 08:54

Türkiye'de kar İzmir'de fırtına etkili oldu. Dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Bir iş yerinin tentesi de uçarak elektrik direğinin zarar görmesine neden oldu. Hasarın meydana geldiği olayda direğe takılan tente, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 90 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, Çiğli ilçesinde bir iş yerinin tentesi uçarak elektrik direğinde asılı kaldı. Durumu gören çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinde asılı kalan tente indirildi. Uçan tente nedeniyle iş yerinin yanı sıra elektrik direğinde hasar meydana geldi. Bu arada şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar kıyı şeridini aşarak yürüyüş yollarına taştı.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle dün akşam saat 19.50'den itibaren İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.(İZDENİZ) tarafından yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fırtına #tente #elektrik direği
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