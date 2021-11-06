VİSİTİZMİR'LE ŞEHRİ GEZDİ
VİSİTİZMİR'LE ŞEHRİ GEZDİ
0
KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR
KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR
0
8 BİN YILLIK TAKI!
8 BİN YILLIK TAKI!
0
ÜNLÜ ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
ÜNLÜ ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
0

İzmir'de gazi ve şehit yakınları için tek kart dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının talepleri doğrultusunda toplu ulaşımda tek kart uygulamasını hayata geçirdi. Artık gazi ve şehit yakınları, İzmirim Kart kullanmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kartla toplu ulaşım araçlarına binebilecek

İzmir'de gazi ve şehit yakınları için tek kart dönemi
06 Kasım 2021 Cumartesi 11:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının çift kart taşıma zorunluluğuna son verdi.  Bir buçuk ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nu kuran Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede ilgili derneklerle temasa geçerek sorunlarını tespit etti.
Alınan talepler doğrultusunda gazi ve şehit yakınlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aldıkları kartları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarında İzmirim Kart yerine kullanabilmeleri sağlandı.   

Kartı kullanmak için HES kodu ile başvuru


Kasım ayı itibariyle başlayan uygulamadan yararlanmak isteyen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendilerine verilen kart, varsa kullandıkları İzmirim Kart ve süresiz HES kodlarıyla Milli Kütüphane Caddesi No: 10/1C adresinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Teknoloji Konak Kart Merkezi’ne başvuru yapabilecekler.

“Gazilerimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Güneri Onur Çeliker, “İzmir’deki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmet veren dernekleri ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Bize en çok gelen talep ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen kartların ulaşımda kullanılamamasıydı. Daire başkanlığımız bünyesinde ESHOT Genel Müdürlüğü ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. ile toplantılar düzenledik. Yaptığımız çalışmalarla Kasım ayı itibariyle bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Gazilerimiz ilave bir İzmirim Kart kullanmadan Bakanlık tarafından kendilerine verilen kartı toplu ulaşımda kullanabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gazi, şehit yakınları ve gazi yakınlarının önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sorunlar çözülüyor

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir İkinci Bölge Karşıyaka Şube Başkanı Ali Taşçı ise “Talebimiz doğrultusunda kartlarımızla ilgili bir çalışma başlattılar. Sorunumuz çözüldü. Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü oluşturuldu. Onlarla bir araya gelerek birçok talebimizi ilettik. Onlar da bizim sorunlarımızı çözmeye devam ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir gazi ulaşım kartı #izmir şehit ulaşım kartı #izmirim kart
Önceki Haber
İzmir'de yavru köpekleri kurtaran buluş
Sonraki Haber
Başkan Batur'dan AKP'li Baştaş'a yanıt: Ne Konak, ne Büyükşehir size yar olmaz!
Güneşin Kadınları Tire’den de yola çıktı
Güneşin Kadınları Tire’den de yola çıktı
0
Visitİzmir'le İzmir turu
Visitİzmir'le İzmir turu
0
Av tüfeği ile eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü!
Av tüfeği ile eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü!
0
İzmir Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek çevre uygulaması
İzmir Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek çevre uygulaması
0
Başkan Batur'dan AKP'li Baştaş'a yanıt: Ne Konak, ne Büyükşehir size yar olmaz!
Başkan Batur'dan AKP'li Baştaş'a yanıt: Ne Konak, ne Büyükşehir size yar olmaz!
0
İzmir'de yavru köpekleri kurtaran buluş
İzmir'de yavru köpekleri kurtaran buluş
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.