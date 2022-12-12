İzmir'de gece boyunca yağmur vardı ama...

Hafta sonu İzmir’i etkisi altına alan şiddetli yağışlarda kent genelinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Metrekareye düşen ortalama 60 kg yağışa rağmen ana arter ve caddelerde ulaşım sorunsuz bir şekilde sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Çağrı Merkezleri’ne yağış kaynaklı gelen talebin azlığı, İZSU Genel Müdürlüğü’nün 200 noktada tamamladığı yatırımların olumlu sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hafta sonu İzmir’de etkili olan yağışlarda kent genelinde metrekareye ortalama 60 kilogram yağış düştü. İZSU Genel Müdürlüğü, daha önce tespit edilip çalışma yapılan noktalardan şikayet gelmediğini ve şehir genelinde çağrı merkezine sadece 35 talep ulaştığını kaydetti. Geçmişte şehrin birçok noktasında yaşanan su baskınları, tamamlanan altyapı çalışmalarıyla son buldu.

Dirençli kent İzmir hedefi doğrultusunda 2019 yılının Nisan ayı itibariyle İzmir’in yağmur suyu kanallarının inşa edilmesi için çok sayıda projeyi tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, şu ana kadar toplam 220 kilometre yağmursuyu kanalı inşa etti. Yaklaşık 200 noktada tamamlanan yatırımlarla bazı bölgelerde kronik hale gelen su baskını riski tamamen sona erdi.

Mavişehir’de kabus bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mavişehir'de özellikle şiddetli lodosun olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek için yaptığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi’nin de olumlu sonuçları görüldü. Sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2,2 kilometrelik su içi betonu imalatı sayesinde şiddetli lodosa rağmen geçmişte oluşan tablolar bu kez yaşanmadı.

Ekipler tam gün mesai yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için yaptığı yağış ve fırtına uyarısı doğrultusunda İZSU, 1500 personeliyle gün boyunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. İhbarlara hızlı bir şekilde müdahale edilerek trafik akışının devamlılığı sağlandı, yaşanan lokal sorunlar çözüme ulaştırıldı.

Etkili yağışlar barajlara can suyu oldu

Kent genelinde etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da arttı. İzmir’in en önemli barajlarından Tahtalı Barajı’na son yağışla birlikte 1 milyon 39 bin metreküp ilave su ulaştı.