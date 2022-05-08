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İzmir'de gece büyük bir gürültü ile uyananlar, manzarayı görünce şok yaşadı!

İzmir'de gece büyük bir gürültü ile uyananlar, manzarayı görünce şok yaşadı!
08 Mayıs 2022 Pazar 08:40

İzmir'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine düştü. Olayda binada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine devrildi. Birinci katta bulunan evinin ön kısmındaki odada oturan ve gürültüyle odaya bakan Atalay Kaplayan, duvarının yıkıldığını gördü. İhbar üzerine binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Eve 6 ay önce taşındıklarını belirten Atakan Kaplayan, "Kopan kaya parçası odanın üzerine devrildi. Oda boştu, kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar yoktu" dedi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kaya parçası #kaya bina
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