İzmir'de gece gök delindi

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de bugün saat 01.00 civarında etkili olan sağnak yağış ve fırtına kısa sürede yaşamı da olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok ilde su baskını meydana geldi. Sular altında kalan vatandaşlar su baskınından kurtulmak için büyük mücadele verdi. Bazı mahallelerde yaşanan su baskını nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, pompa aracığılı ile ev ve otoparka dolan suları tahliye etti.



Evinin giriş kısmı sular altında kalann Serdar Kara, her yağmur yağdığında su baskını yaşadığını söyledi. Daha önce de su baskını yaşadığını belirten Kara, artık motor aldığını ve suyu bu şekilde tahliye ettiğini söyledi. Karşı komşusunun da otoparkına su dolduğunu anlatan Kara, "İzmir Belediyesi itfaiye ekipleri oraya geldi, daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde su baskını var, yetişemedi. Itfaiye de haklı, bizde haklıyız. Su sesi geldiğini duyunca dışarıya baktım, içerinin su dolduğunu farkettim. Eşyalarımızda zarar yok, sadece aşağısı su aldı.” şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN UYARI

Konuyla ilgili Valilikten de bir uyarı geldi. Sosyal medyadan yapılan uyarıda: "İlimiz genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz." denildi.