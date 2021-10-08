İzmir'de geleceğin yıldızları keşfediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çocuklarına sporda fırsat eşitliği sunmak için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi 8-10 yaş arasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için yaptığı “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı”na yaklaşık iki yıllık pandemi döneminden sonra yeniden başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefi ve sporda fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı” pandemi nedeniyle verilen yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden başladı. 8-10 yaş arası çocukların sportif yeteneğini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programa İzmir’in tüm ilçelerinden ilgi yoğun.

Veriler yüzdelik olarak hesaplanıyor



Program kapsamında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na aileleriyle gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yetenek ölçüm uygulamasına katılıyor. Ege Üniversitesi işbirliğiyle yapılan ve 1,5 saat süren ücretsiz testlerde çocukların ilk önce yağ ölçümü yapılıyor, ardından denge ve esnekliğine bakılıyor. Uzun atlama, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, mekik, 5 metre çeviklik, 20 metre sürat, dikey sıçrama gibi testlere tabi tutulan çocukların hangi branşlarda yetenekli olduğuna dair veriler yüzdelik olarak hesaplanıyor ve rapor olarak velilere sunuluyor. Böylece aileler deneme-yanılma yöntemi yerine çocuklarının yetenek ve eğilimlerini değerlendirme fırsatı buluyor.

3 bin çocuğun ölçümü yapıldı



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün eğitmeni Figen Ünal, “Amacımız, 8-10 yaş arası çocukları doğru branşa yönlendirebilmek. Çocuğun yetenekli olduğu branşı sevme ve devam etme ihtimali daha yüksek olduğu için doğru yönlendirme yapmayı hedefliyoruz. Programa başladığımızdan bu yana yaklaşık 3 bin çocuğun ölçümünü yaptık. Yaklaşık iki yıldır pandemi nedeniyle ölçüm yapamıyorduk. 10 gün önce programa kontrollü olarak yeniden başladık. Her yerden başvuru alıyoruz. İzmir merkezden Kiraz'a, Kınık'a kadar talep olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Bu zamana kadar hareket etmemişler"



Projenin ailelerde farkındalık yarattığını belirten Ünal, "Maalesef hareketsiz bir nesil geliyor. 8-10 yaş testlerinin ardından bazı çocuklarımızın hiçbir branşa yatkınlığı çıkmıyor. Bu velilere de yol gösteriyor. Çünkü bu demek oluyor ki, çocuklar temel hareket becerilerine sahip değiller. Bu zamana kadar hareket etmemişler. Sağlıklı bir birey olmak için spor yapması gerektiğiyle yüzleşiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bizler sadece futbol izleyerek, oynayarak büyümüş insanlarız"



Programa yoğun ilgi gösteren velilerden Beyza Nisa, "Çocuğumun neye yatkın olduğunu öğrenmek için buraya başvurmayı tercih ettim. Bence çok güzel bir hizmet. Çocuğumuz hangi spora yatkınsa ona yönlendirmek istiyorum. Bu yaşlarda ne yapabilecekse ona geçsin. Çünkü daha önce farklı branşlara yönlendirdim, olmadı. En azından bilerek yol izleyelim" dedi.

Çocuğunu ölçüme getiren Volkan Gezer ise "Her ebeveyn çocuğunun hangi spor dalına yeteneği olduğunu merak ediyordur. Bizler hemen hemen sadece futbol izleyerek, oynayarak büyümüş insanlarız. Ancak çocuklarımızın bambaşka spor dallarına yetenekleri varsa bunu keşfetmek, hocalarımızın da yönlendirmesiyle gelişimlerini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcular da takip ediliyor



Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda ücretsiz olarak spor kulüplerinin altyapı takımlarında yer alan 10-18 yaş grubundaki sporcuların güç, hız ve dayanıklılığının ölçüldüğü “Sportif Performans Değerlendirmesi” de yapılıyor. Bu şekilde antrenörlerin doğru program hazırlamasına yardımcı olmak ve sporcunun eksik olduğu alana zamanında müdahale edilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Sportif yetenek ölçümü için sportifyetenek@izmir.bel.tr üzerinden randevu almak gerekiyor. Yetenek ölçümü testiyle ilgili ayrıntılı bilgi için 293 30 90 numaralı telefon aranabilir.