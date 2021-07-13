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İzmir'de gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

İzmir'de gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
13 Temmuz 2021 Salı 08:51

İzmir Aliağa'da bulunan tersanede bir yolcu gemisinin sökümü sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı


Olay dün saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan gemi söküm tersanesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Metaş A.Ş.'ye ait tersanede bir yolcu gemisinin sökümü sırasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle de yangın çıktı. Bölgede çalışan 55 yaşındaki Yılmaz Demir ve Oğuz Taşkın alevlerin arasında kaldı.

Olaya hemen müdahale eden çevredeki işçiler durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine hemen sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası Yılmaz Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Taşkın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilen Taşkın'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yetkili firma da bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Bugün saat 16:00 sularında, firmamız bünyesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Sökülmek üzere tesisimizde bulunan gemide henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen patlama neticesinde bir işçi hayatını kaybederken bir işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken; bizleri derinden yaralayan bu elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçi kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır."


Kaynak: DHA
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