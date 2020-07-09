İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede

İzmir'de gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacının yakalandığı olayda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede
09 Temmuz 2020 Perşembe 14:32

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İzmir'de 7 Temmuz'da balıkçı barınağına yanaşan bir gemiye düzenlenen operasyonda kapalı ve hava almayan bölmede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklu 276 sığınmacı tespit edilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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