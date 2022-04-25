DÜNYANIN EN YAŞLISI ÖLDÜ
DÜNYANIN EN YAŞLISI ÖLDÜ
0
VE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
VE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
0
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
0
SEDA SAYAN EVLENDİ!
SEDA SAYAN EVLENDİ!
0

İzmir'de genç avukat intihar etti!

İzmir'de genç avukat intihar etti!
25 Nisan 2022 Pazartesi 11:45

İzmir'de avukatlık yapan Yasin Aysan'da acı haber geldi. Aysan intihar ederek yaşamına son verdi. Aysan'ın intihar nedeni ise bilinmiyor

İzmir'de bir süre çeşitli hukuk bürolarında görev yapan 2021 yılında da kendi hukuk bürosunu kurduğu öğrenilen avukat Yasin Aysan intihar etti.
Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Aysan'ın aktif bir Göztepe taraftarı olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili İzmir Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan yapılan açıklamada "Baromuz mensubu meslektaşımız Av. Yasin Aysan'ın hayatını kaybettiğini öğremenin derin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşlarımızın umutsuzluğa düşmeyeceği ve gelecek kaygısı yaşamayacağı bir düzen için mücadele edeceğiz. Ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" denildi.


NEDENLERİ ARAŞTIRILSIN

Avukat Hakları Grubu İzmir, Türkiye Barolar Birliği'ne başvurarak son iki yıldır özellikle ekonomik sebeplerle artan avukat intiharlarının nedenlerinin araştırılmasını, yalnızlaşan avukatlara nasıl destek olunabileceğinin tespit edilmesini talep etti.

Etiketler; #izmir #yasin aysan #izmir avukat intihar
Önceki Haber
İzmir'de yağışlar nedeniyle zarar gören bu köprüler yenilenecek
Sonraki Haber
Doktor gelmedi diye doğmak üzere olan bebeği içeri geri ittiler!
İzmir'de havalar ısındı deniz marulu yeniden ortaya çıktı
İzmir'de havalar ısındı deniz marulu yeniden ortaya çıktı
0
Bucalı üreticiye fide desteği
Bucalı üreticiye fide desteği
0
Konak Belediyesi'nden ramazan yardımı
Konak Belediyesi'nden ramazan yardımı
0
Doktor gelmedi diye doğmak üzere olan bebeği içeri geri ittiler!
Doktor gelmedi diye doğmak üzere olan bebeği içeri geri ittiler!
0
İzmir'de yağışlar nedeniyle zarar gören bu köprüler yenilenecek
İzmir'de yağışlar nedeniyle zarar gören bu köprüler yenilenecek
0
Evlenmeden önce birbirlerine verdikleri sözü tutup, üç çocuğa kucak açtılar
Evlenmeden önce birbirlerine verdikleri sözü tutup, üç çocuğa kucak açtılar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.