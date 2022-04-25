İzmir'de genç avukat intihar etti!

İzmir'de avukatlık yapan Yasin Aysan'da acı haber geldi. Aysan intihar ederek yaşamına son verdi. Aysan'ın intihar nedeni ise bilinmiyor

İzmir'de bir süre çeşitli hukuk bürolarında görev yapan 2021 yılında da kendi hukuk bürosunu kurduğu öğrenilen avukat Yasin Aysan intihar etti.

Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Aysan'ın aktif bir Göztepe taraftarı olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili İzmir Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan yapılan açıklamada "Baromuz mensubu meslektaşımız Av. Yasin Aysan'ın hayatını kaybettiğini öğremenin derin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşlarımızın umutsuzluğa düşmeyeceği ve gelecek kaygısı yaşamayacağı bir düzen için mücadele edeceğiz. Ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" denildi.



NEDENLERİ ARAŞTIRILSIN

Avukat Hakları Grubu İzmir, Türkiye Barolar Birliği'ne başvurarak son iki yıldır özellikle ekonomik sebeplerle artan avukat intiharlarının nedenlerinin araştırılmasını, yalnızlaşan avukatlara nasıl destek olunabileceğinin tespit edilmesini talep etti.