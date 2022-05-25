İzmir'de gençlere sürpriz!

Dört farklı noktada öğrencilere sıcak yemek hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez gençleri bir sürprizle karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarında “Üniversitelerimizdeki ücretsiz yemek dağıtım noktalarımızda sizin için bir sürprizimiz olacak gençler. Bence bir uğrayın” paylaşımı sonrasında yemek sırasında uzun kuyruklar oluşturan gençlere, yeni nesil bir içerik platformundan 1 aylık ücretsiz üyelik hediye edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine verilen destek artarak sürüyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencilerine sıcak yemek dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün akşam gençleri sürprizle karşıladı. Başkan Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarından yaptığı “Üniversitelerimizdeki ücretsiz yemek dağıtım noktalarımızda sizin için bir sürprizimiz olacak gençler. Bence bir uğrayın” paylaşımı sonrasında yemek noktalarında uzun kuyruklar oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, merakla sürprizi bekleyen öğrencilere yeni nesil içerik platformu GAİN’den bir aylık ücretsiz üyelik hediye etti. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle geçinmekte zorlanan öğrenciler, ücretsiz yemeğin yanı sıra bir GAİN üyeliğiyle de alandan memnun ayrıldı.



“Erkenden yerimizi aldık, sürprizi bekledik”



Üniversite öğrencilerinden Mert Akdoğan, “Görünce çok heyecanlandık, sürprizi çok merak ettik. Erkenden yerimizi aldık, sürprizi bekledik. Bu platformlarda dizi film izlemeyi seviyoruz, boş zamanımızı böyle geçiriyoruz. GAİN başta olmak üzere birçok platforma üye olmak istiyor ama ekonomik koşullar nedeniyle olamıyorduk. Bizim için güzel bir fırsat oldu” dedi.



“Bu sürpriz çok hoşuma gitti”



Hatice Yalçın böyle bir sürpriz beklemediğini söyleyerek “GAİN ücretsizken kullanıyordum ve sevdiğim bir platformdu. Bu sürpriz hoşuma gitti. Öğrenciler için çok güzel bir çalışma” ifadelerini kullandı. Buse Gül Akçay da “Öğrenci olarak imkanlarımız pek fazla olmuyor, böyle bir olanak sunulması çok güzel çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.



“Sosyal imkanlara ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz”



Günümüz şartlarında her şeyin gitgide zorlaştığını söyleyen Eren Pekacar, GAİN’den ilk olarak Ayak İşleri’ni izleyeceğini vurgularken, Deniz Kuran, “Çok güzel bir sürpriz oldu. Sosyal imkanlara çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. GAİN üyeliğim yoktu, çok güzel bir hediye” dedi.



“Tunç Başkan’la izlemek isterdim”



Yasin Obut, film ve dizi kültürü olduğu için Tunç Soyer’in yaptığı sürprizin çok hoşuna gittiğinin altını çizerek “Türk gençlerine küçük sürprizlerin ve tatlı jestlerin yapılması hepimizin hoşuna gidiyor” diye konuştu.

Hasan Hüseyin Tıkıroğlu ise şöyle konuştu: “Dijital platformdaki hediyeler bizim gibi gençlerin ufkunu açar. Güzel bir hediye oldu. GAİN’i bu sayede tecrübe edeceğim. Bizim gibi gençlerin dijital platforma yönlendirilmesi çok iyi. Tunç Başkan ile bilim kurgu izleyip sonrasında küçük bir konuşma yapmak isterdim” dedi.