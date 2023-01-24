İzmir'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İzmir'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı
24 Ocak 2023 Salı 09:06

Kamil Tunca Caddesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının, bitişiğindeki lastik tamiranesine sıçraması için yoğun çaba sarf eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanamazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın
Önceki Haber
Kilisenin lojman kısmında yangın çıktı: 2 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber
Sokakta vurulan solist, hayatını kaybetti
İzmir Çiğli'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir Çiğli'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
0
Meslek Fabrikası’nın protez tırnak ve tırnak sanatı kursu ile meslek sahibi oldular
Meslek Fabrikası’nın protez tırnak ve tırnak sanatı kursu ile meslek sahibi oldular
0
Kargo taşıyan TIR alev alev yandı
Kargo taşıyan TIR alev alev yandı
0
İzmir'de bir otomobil apartmanın bahçesine düştü
İzmir'de bir otomobil apartmanın bahçesine düştü
0
İzmir'de kuraklık tehlikesi! Yazın su sıkıntısı çekeceğiz!
İzmir'de kuraklık tehlikesi! Yazın su sıkıntısı çekeceğiz!
0
İzmir'de iki kişinin öldüğü kavgada istenen ceza belli oldu
İzmir'de iki kişinin öldüğü kavgada istenen ceza belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.