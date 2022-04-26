İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

İzmir'in Bornova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor

Işıkkent Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sata 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOMA İLE MÜDAHALE

İzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, personel yemek molasındayken çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis iş yeri personelinin ifadesine başvurdu. Yangın alanını gören güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Yangının çıktığı bölgede iş yeri bulunan Ali Emin Kocabıyık, "Burası bir geri dönüşüm işleme tesisi. Bu balyaların hepsi birbirine bağlı, biri tutuşunca hepsi kibrit gibi yandı. Büyük korku yaşandı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını duyduk. Herkese geçmiş olsun" dedi.