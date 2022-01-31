İzmir'de gevreğe yeni zam geliyor!

İzmir’de gevreğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmasının ardından satışların azaldığını ancak maliyet artışlarının da durmadığını belirten İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevreğin fiyatına ilişkin yeni bir değerlendirme yapacaklarının sinyalini verdi

FATİH ÖZKILINÇ- Fiyatı ekmeği geçen halen 3 liradan satılan simidin fiyatının Ankara Simitçiler Odası, 4 liraya çıkarılmasını isterken İzmir’deki gevrekçiler de kara kara düşünüyor. İzmir’de gevreğin fiyatının ocak ayı başında 2,5 liradan yüzde 20 zamla 3 liraya çıkarılmasının ardından kentte yarım gevrek satışı başlamıştı. Gevreğin fiyatının 3 lira olmasının ardından kentte gevrek satışlarının ciddi oranda azaldığını aktaran İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, artan maliyetlere dikkat çekerek gevrek fiyatlarıyla ilgili yeni bir değerlendirme yapacaklarının sinyalini verdi.

Zamlar durmuyor

Vatandaşların ve esnafın talebine göre yeni bir fiyat değerlendirmesi yapacaklarını kaydeden Erişen, “Maliyetlerimiz, elektrik fiyatlarına gelen zamlar sonrası baya arttı. Vatandaşların ve fırıncıların taleplerine göre bir değerlendirme yapacağız. Gevrek fiyatları 3 TL olduktan sonra, son bir aydır satışlarda ciddi bir düşüş var. Dolar kurunun bir anda aşağıya çekilmesi piyasayı tıkadı. Dolar aşağıya geldi ama zamlar durmadı. Kimse zamları geri çekmedi. Aksine elektriğe yüzde 127 zam yapıldı. Hammadde fiyatlarına yüzde 30 zam geldi. Süte yüzde 30 yüzde 40 oranında iki defa zam geldi. Esnafın durumu iyi değil. Bu durumda piyasa şartlarına göre bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Zam çare değil!

Zammın çare olmadığını da vurgulayan Erişen, “Mümkün mertebe en son fiyat değiştirmeyi düşünen bir odayız. Her zaman zammın çare olmadığını dile getiriyorum. Sağduyulu olmak zorundayız. İzmir’de asgari ücretin altında çalışan bir dünya insan var. Elektriğe gelen zamlar sonrası ücretsiz izne çıkarılan bir dünya insan var. Her gün karşılaşıyoruz. Allah; vatandaşın, esnafın yardımcısı olsun. Hiçbirimizin durumu kolay değil” diye konuştu.