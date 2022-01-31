"PETEKKAYA AKIL HASTASI"
0
BU SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
BU SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
0
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
0
ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
0

İzmir'de gevreğe yeni zam geliyor!

İzmir'de gevreğe yeni zam geliyor!
31 Ocak 2022 Pazartesi 08:39

İzmir’de gevreğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmasının ardından satışların azaldığını ancak maliyet artışlarının da durmadığını belirten İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevreğin fiyatına ilişkin yeni bir değerlendirme yapacaklarının sinyalini verdi

FATİH ÖZKILINÇ- Fiyatı ekmeği geçen halen 3 liradan satılan simidin fiyatının Ankara Simitçiler Odası, 4 liraya çıkarılmasını isterken İzmir’deki gevrekçiler de kara kara düşünüyor. İzmir’de gevreğin fiyatının ocak ayı başında 2,5 liradan yüzde 20 zamla 3 liraya çıkarılmasının ardından kentte yarım gevrek satışı başlamıştı. Gevreğin fiyatının 3 lira olmasının ardından kentte gevrek satışlarının ciddi oranda azaldığını aktaran İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, artan maliyetlere dikkat çekerek gevrek fiyatlarıyla ilgili yeni bir değerlendirme yapacaklarının sinyalini verdi.

Zamlar durmuyor

Vatandaşların ve esnafın talebine göre yeni bir fiyat değerlendirmesi yapacaklarını kaydeden Erişen, “Maliyetlerimiz, elektrik fiyatlarına gelen zamlar sonrası baya arttı. Vatandaşların ve fırıncıların taleplerine göre bir değerlendirme yapacağız. Gevrek fiyatları 3 TL olduktan sonra, son bir aydır satışlarda ciddi bir düşüş var. Dolar kurunun bir anda aşağıya çekilmesi piyasayı tıkadı. Dolar aşağıya geldi ama zamlar durmadı. Kimse zamları geri çekmedi. Aksine elektriğe yüzde 127 zam yapıldı. Hammadde fiyatlarına yüzde 30 zam geldi. Süte yüzde 30 yüzde 40 oranında iki defa zam geldi. Esnafın durumu iyi değil. Bu durumda piyasa şartlarına göre bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Zam çare değil!

Zammın çare olmadığını da vurgulayan Erişen, “Mümkün mertebe en son fiyat değiştirmeyi düşünen bir odayız. Her zaman zammın çare olmadığını dile getiriyorum. Sağduyulu olmak zorundayız. İzmir’de asgari ücretin altında çalışan bir dünya insan var. Elektriğe gelen zamlar sonrası ücretsiz izne çıkarılan bir dünya insan var. Her gün karşılaşıyoruz. Allah; vatandaşın, esnafın yardımcısı olsun. Hiçbirimizin durumu kolay değil” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #gevrek #gevrek fiyatı #zam
Önceki Haber
İzmir Barosu'ndan o genelgeye tepki: Temel amaç sansür!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Devasa bir trol ağı, Hazine'den çalınan paralarla besleniyor
İzmir'de 78 köye ücretsiz internet
İzmir'de 78 köye ücretsiz internet
0
İzmir'de sadece bir mahalleden 61 çocuk yoksulluk nedeniyle 3 aydır okula gitmiyor!
İzmir'de sadece bir mahalleden 61 çocuk yoksulluk nedeniyle 3 aydır okula gitmiyor!
0
İzmir Barosu'ndan o genelgeye tepki: Temel amaç sansür!
İzmir Barosu'ndan o genelgeye tepki: Temel amaç sansür!
0
İzmir Bayraklı'da vatandaşlar yüksek elektrik faturasına isyan etti!
İzmir Bayraklı'da vatandaşlar yüksek elektrik faturasına isyan etti!
0
Başkan Arda'dan mezarlık tepkisi: Gaziemirli, Gaziemir'e gömülemiyor! 
Başkan Arda'dan mezarlık tepkisi: Gaziemirli, Gaziemir'e gömülemiyor! 
0
Karabağlar'da kedilere sıcak yuva
Karabağlar'da kedilere sıcak yuva
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.