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İzmir'de gevreğe zam geldi

İzmir'in gevreğine zam geldi. 1.75 TL'den satılan gevrek 2 TL oldu

İzmir'de gevreğe zam geldi
19 Ocak 2021 Salı 08:55

İzmir gevrek fiyatına zam geldi. Alınan bilgiye göre 1.75 liraya satılan gevrek artık 2 liradan satılacak. Gevreğe yüzde 14 zam yaptıklarını açıklayan İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, fırıncıların zam taraftarı olmadığını ancak fiyat artışları nedeniyle mecbur kaldıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle işlerin yüzde 50 oranında düştüğünü söyleyen Erişen, sokakta insan olmadığını, tezgahların büyük çoğunluğunun da kapalı olduğunu anlattı.

İkide bir zam yapma meraklısı olmadıklarını belirten Erişen, yükselen maliyetlere dikkat çekti.

Etiketler; #izmir #izmir gevreği #izmir gevreği zam
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