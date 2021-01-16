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İzmir'de gevrek kuyruğu

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir Alsancak'ta bulunan kumru ve simit fırınlarında uzun kuyruklar oluştu

İzmir'de gevrek kuyruğu
16 Ocak 2021 Cumartesi 15:16

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan fırınlar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İzmir'in  Alsancak semtindeki tarihi kumru ve simit fırınları ise her hafta sonu vatandaşlarla dolup, taşıyor.  Önlerinde uzun kuyruklar oluşan kumru ve fırınlardan vatandaşlar kumru, simit (gevrek) ve boyoz alıyor.

İzmir'in 60 yıllık 'Gevrek' ustası olan ve 2 hafta önce 88 yaşında hayatını kaybeden Zeynel Ergin'in fırınını ise artık oğulları işletiyor. Alsancak'ın ilk gevrek fırını, yoğun ilgi görüyor.

Ergin'in oğlu Ömer Ergin, "Eski yoğunluğumuz yok ama kısıtlamada açık olmamız iyi oluyor. Daha çok bu civarda çalışan müşterilerimiz geliyor. İzmir'in gevreğini seven müşterilerimiz bizi ziyaret ediyor. Sabah işe gidiş saatlerinde ve öğlen saatlerinde yoğunluğumuz oluyor" dedi.

Fırına simit almaya gelen Ebru Erdoğan ise, "Bornova Sokağı'nda mali müşavirlik ofisinde çalışıyorum. Gevrek ve kumru için başka yere gitmiyorum. Son zamanlarda boyoz da alıyorum. Bu civardaki herkes bu fırına gelir zaten. Gevrek denilince başka bir yer akıllara gelmiyor. Kısıtlamada fırınların açık olması çok işimize yarıyor. Bir fırsat olmuş oluyor. Yürüyüş yapmış oluyoruz. Yılbaşının ertesi gününde bile çok büyük kuyruklar vardı" diye konuştu.

Alsancak'ta oturan Sinan Kaygısız da "Hafta sonlarını genelde evde geçiriyoruz. Evim Alsancak'ta olduğu için bu fırına çok geliyorum. Mahallemin lezzetli işletmelerinden alışveriş yapıyorum. Hem yürüyüş yapmış da oluyorum. Taze gevrek alıyorum. Odun ateşinde pişen ürünleri çok güzel" dedii.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gevrek #izmir gevreği
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