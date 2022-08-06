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İzmir'de giysi kutusu hırsızlığına 4 tutuklama!

İzmir'de giysi kutusu hırsızlığına 4 tutuklama!
06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:38

İzmir Karabağlar'da ihtiyaç sahiplerine yardım toplamak için yerleştirilen giysi kutusundaki kıyafetler çalınmıştı. İhbar sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı öğrenildi

Olay 3 Ağustos'ta, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan şüpheliler, içindeki kıyafetleri çıkardı. Şüpheliler, yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini alırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinin bagajında yapılan aramada, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler de bulundu. 

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.S., S.S., T.S. ve B.S. tutuklanırken, K.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #tutuklama #giysi kutusu #hırsızlık
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