İzmir'de giysi toplama kutusundakileri çaldılar!

İzmir Karabağlar'da yol kenarında bulunan giysi toplama kutusundaki kıyafetler çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı

Olay, önceki gün 21.00 sıralarında, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan şüpheliler, içindeki kıyafetleri çıkardı. Şüpheliler, yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini alırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinin bagajında yapılan aramada, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler de bulundu. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.