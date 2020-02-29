İzmir'de göçmen hareketliliği

Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı. Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Dikili sahiline geldi.

Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili'de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçmek için toplanmaya başladı. Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulmayı planlıyor. Öte yandan, Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.

Bodrum

Bodrum'da da düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Önceki gün geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi.Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü. Hareketlilik dün sabah saatlerinde daha da arttı. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.