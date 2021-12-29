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İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü!

İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü!
29 Aralık 2021 Çarşamba 08:49

İzmir Urla'da kıyıya yakın yerde göçmenleri taşıyan tekne battı. Yüzerek kıyıya ulaşan iki göçmen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri denizde olan 24 kişi kurtarırken, 2 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiği belirlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmî sitesinde yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık saat  08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde 26 göçmenin bulunduğu bir tekne karaya yakın bir bölgede battı. Yüzerek karaya çıkan 2 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi vererek yardım istedi. Bunun üzerine, bölgeye 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, facianın eşiğinden dönüldü. Denizde yaşam mücadelesi veren 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. 2 göçmenin cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kurtarılan 24 göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #göçmen #ölüm #tekne battı
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