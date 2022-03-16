İzmir'de gökyüzünün kızıl olmasının nedeni...

İzmirli güne kızıl bir hava ile başladı. Sosyal medyada konuya dair çok sayıda fotoğraf paylaşılırken, gökyüzünün neden böyle göründüğü de merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama geldi



İzmir'de bu sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Instagram ve Twitter'da paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gökyüzünün neden kızıla büründüğünü açıkladı. Milliyet gazetesinden Fazilet Şenol'a konuşan Şen, havanın rengini güneş ışınlarının havadaki hava molekülerini kırmasından dolayı meydana geldiğini söyledi.

Oluşan kızıla yakın renklerin güneşin uzun dalga radyasyonlarını kırıp ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Şen, atmosferde daha büyük partiküller olduğunu, hava moleküllerinin yanında yerden karışan su buharı, sis gibi etkenlerden ötürü havanın kırmızı göründüğünü söyledi.

Şen, şunları söyledi:

"Havanın öyle görünmesinin nedeni sabah güneş ışınları yataydan geliyor, yataydan geldiği için uzun mesafeden yol alıyorlar. Dolayısıyla yere yakın tozların, hava moleküllerinin uzun dalga boylu radyasyonu kırmasından ötürü pembeye, kızıla yakın renk ortaya çıkıyor.

Hava molekülleri çok ufak. Güneş, hava moleküllerinin küçük parçacıklarını yani dalga boyunun mavi tarafını kırar, büyük partiküller yani hava kirleticileri ise kızıla yakın dalga boyunu kırar. Dolayısıyla hava kirleticisi atmosferde var ise hava böyle kahverengimsi veya kızıla yakın bir renk olur, duman hariç"