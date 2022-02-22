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İzmir'de gölde ceset bulundu!

22 Şubat 2022 Salı 08:47

İzmir Ödemiş'te bulunan Gölcük Gölü'nde bir kadın cesedi bulunduğu bildirildi. Kimliği belirlenemeyen kadının suda boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Gölcük Mahallesi'ndeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, dün 14.30 sıralarında, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Üzerinde herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan ve suda boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmadı. Kadının cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ödemiş #göl #ceset #kadın cesedi
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