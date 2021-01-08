İzmir'de görev yapan polis, koronavirüse yenildi

İzmir Torbalı ilçesinde görevli polis memuru Elvan Özdemir (49), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'de görev yapan polis, koronavirüse yenildi
08 Ocak 2021 Cuma 16:34

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, koronavirüse yakalandı. Bir hafta önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir’in anne babası ile eşi Dilek Özdemir'e yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir polis ölüm
Önceki Haber
Kanal Ege yayında
Sonraki Haber
İzmir'de görev yapan polis, koronavirüse yenildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.