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İzmir'de gümrük kaçağı 268 lastik ele geçirildi

İzmir polisinin kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 268 lastik ele geçirildi
31 Ocak 2022 Pazartesi 15:04

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından lastikleri getiren tırı Kemalpaşa'da durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 268 ağır vasıta araç lastiği bulundu. Lastiklerin, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi. Tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #lastik #gümrük kaçağı
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