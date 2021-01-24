İzmir'de hakkında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 39 aranan şüpheli yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 502 personelle 110 farklı noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 8 bin 498 kişi sorgulanırken haklarında arama kaydı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 4 bin 51 araçta denetlenirken 28 araç trafikten men edildi, 82 araç hakkında da 63 bin 668 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi, 88 gram esrar ve bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbir kurallarını ihlal eden 4 kişiye de 10 bin 350 lira ceza kesildi.