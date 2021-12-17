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İzmir'de halay başı olma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Bornova'da bir düğünde ilginç bir olay yaşandı. Suriye uyruklu davetliler düğünde halay başı olma konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bıçaklar çekildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

İzmir'de halay başı olma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
17 Aralık 2021 Cuma 08:55

İzmir'in Bornova ilçesinde düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde "halay başı olma" tartışması sonrası kavga çıktı. Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada H.H, Bozan Hamiş (24) ve kardeşi M.H. ile V.M'yi (22) bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Bozan Hamiş'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.

Hamiş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #bıçaklı kavga #halay başı
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