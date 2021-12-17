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İzmir'de halay başı olma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

İzmir Bornova'da bir düğünde ilginç bir olay yaşandı. Suriye uyruklu davetliler düğünde halay başı olma konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bıçaklar çekildi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İzmir'de halay başı olma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
17 Aralık 2021 Cuma 08:55

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İzmir'in Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. Bir düğün salonunda yapılan düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında iddiaya göre 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu düğün salonundan çıkartılan kişiler, tartışmayı sokakta da sürdürdü. Kısa süre sonra taraflar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen B.H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.H.'nin göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 kişiyi yaralayan şüphelinin H.H. olduğu belirledi. Olaydan sonra kaçan H.H.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #bıçaklı kavga #halay başı
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