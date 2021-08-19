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İzmir'de halı saha maçında polisi vurdular

İzmir'de halı saha maçı yapan kişilerin oyununu beğenmeyen ve 'kız gibi top oynamayın' diyen bir grup ile maç yapan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maç yapan polis, tartıştıkları grup tarafından vurularak yaralandı

İzmir'de halı saha maçında polisi vurdular
19 Ağustos 2021 Perşembe 08:40

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Başpehlivan Karaali Caddesi Erol Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda polis memuru olduğu öğrenilen 47 yaşındaki M.B. ve arkadaşları halı sahada maç yapmaya başladı. Bu sırada sahaya seyirci olarak gelen bir grup maç yapanlara 'kız gibi oynamayın' diyerek sataşmaya başladı. Bunun üzerine halı sahada maç yapanlarla tribündekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.


SİLAHLA GERİ GELDİLER


Bir süre sonra tabanca ile geri gelen grup, polis memuru ve arkadaşlarına tabanca ile ateş açtı. Bu sırada, tribünde bulunan başka polis memurları da ateş açan gruba tabanca ile karşılık verdi. Olay sırasında halı sahada top oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

YARALI POLİSİN 5 YAŞINDAKİ OĞLU ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Öte yandan, polis memuru M.B.'nin halı saha maçına 5 yaşındaki oğlu ile geldiği ve yaşanan silahlı kavga sırasında şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olaydan sonra çocuğun polisler tarafından evine götürüldüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili yapılan çalışmada şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler; #izmir #izmir halı saha maç #izmir maç kavga #izmir polis vurulma
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