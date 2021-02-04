İzmir'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Selde evleri ve işyerleri zarar görenler için hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla selden etkilenen yurttaşların zararlarını gidermek için sahaya çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, iki gün içerisinde Konak, Seferihisar ve Foça’da yaptıkları incelemelerde 170 hane, 146 işyeri olmak üzere 316 adreste hasar tespit ve raporlama çalışmalarını tamamladı.

Saha çalışmaları kent merkezinde selden en fazla etkilenen Konak Lale, Çankaya, Umurbey, Murat Reis, Göztepe, Mithatpaşa ve Güzelyalı mahallelerinde yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda mağdur olan yurttaşlara nakit para desteği sağlanacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler 49 araç ve 85 personel ile İzmir’in tüm ilçelerinde yaklaşık 2 bin ev ve işyerinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bugün ekipler Bayraklı, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Balçova, Buca, Foça başta olmak üzere diğer ilçelerde çalışmaları tamamlayacak.

Kimseyi yalnız bırakmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hasar tespit çalışmalarının ardından herkese gereken desteğin verileceğini, kimseyi selin mağduriyetiyle baş başa bırakmayacaklarını söyledi. İzmir’de aşırı yağışların neden olduğu selin İzmir’de 100 yıldır görülmeyen bir afet olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “O kadar çok yağmur yağdı ki dip seviyedeki Balçova ve Ürkmez barajları taşma noktasına geldi. Şehrimizde çok ciddi zararlar oluştu. Dün en ağır tahribatın yaşandığı ilçelerimize, mahallelerimize, köylerimize gittim, bu zararları yerinde gördüm. Yurttaşlarımızla, muhtarlarımızla bir araya geldim ve onlara da kendilerini yalnız bırakmayacağımızı söyledim” dedi. Başkan Soyer, afetin izlerinin çok kısa bir süre içinde temizlenerek İzmir’de yaşamın normale dönmesinin sağlandığını da sözlerine ekledi.

Menderesli üreticilere de destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da yaşanan sel felaketinde iki can kaybının yaşandığı Menderes’te hasar tespit çalışmalarına başlıyor. Yeniköy Balaban göletinin yanı sıra derelerin taşması sonucu tarım alanları ve seraları zarar gören, hayvanları telef olan Menderesli üreticilere nakit para ve fidan desteğinde bulunulacak.

Körfez’den 68 ton çöp çıkarıldı

Öte yandan Körfez Denetim ekipleri de derelerin Körfez’e taşıdığı yüzer çöpleri büyük oranda temizledi. Deniz süpürge gemileri ve karadan çöp toplama ekipleri 2 Şubat’ta 25 ton, 3 Şubat’ta 43 ton olmak üzere iki günde Körfez’den toplam 68 ton çöp çıkardı. Körfez’den her hafta çıkarılan rutin çöp miktarı ise 8-10 ton olarak kaydediliyor.