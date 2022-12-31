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İzmir'de hasta çocuklara yeni yıl hediyesi

İzmir'de hasta çocuklara yeni yıl hediyesi
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:39

İzmir'de ilkokul öğretmeni Seçil Kırdar (42), İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ile yürüttüğü 'Yeni yıla yeni pijama' proje kapsamında hasta çocuklara giysi yardımı ulaştırdı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hematoloji ve onkoloji bölümlerinde kalan çocuklara 20 bin TL'lik giysi alındığını anlatan Kırdar, "O kadar duygulu bir projeydi ki tüm aşamalarında gözyaşlarıma engel olamadım" dedi.

İzmir'de yaşayan ve özel bir okulda ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Seçil Kırdar, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ile hasta çocuklar için yeni yıl projesi başlattı. 'Yeni yıla yeni pijama' isimli proje kapsamında toplanan 20 bin TL'lik giysi yardımı, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hematoloji ve onkoloji bölümlerinde kalan çocuklara ulaştırıldı. Öğretmen Kırdar, "İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ile bir kampanya başlatmak istedik. 'Yeni yıla yeni pijama' isimli bir proje başlattık. Yaklaşık 20 bin TL para topladık ve bu parayla hastanede yatan çocuklarımıza pijama aldık. Çevremizdeki kişilere bu projeyi duyurduk ve pek çok kişi destek oldu. Sadece pijama almadık pijamanın yanı sıra mont ve bot ihtiyaçlarını da karşıladık. Ben de bu projenin hediyelerin alınması ve verilmesi kısmında çalıştım. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hematoloji ve onkoloji bölümlerinde kalan çocuklara bu yardımları ulaştırdım. Bir de çocuk evlerinde kalan hasta çocuklara bu giysiler ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Projenin önemine değinen Kırdar, "O kadar duygulu bir projeydi ki her aşamasında gözyaşlarıma engel olamadım. Onları gördüğüm zaman çok etkilendim. Bir çocuğa dokunmak çok güzel. İnşallah projeye devam ederek birçok çocuğa ulaşabiliriz. Dünya, birbirimize yardım edersek çok daha güzel bir yer haline gelebilir" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yeni yıla yeni pijama #hasta #haber
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