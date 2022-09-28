İzmir'de hasta yakını ile doktor arasındaki tartışma kameralara yansıdı!

İzmir'de bulunan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor ile çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen anne arasında tartışma çıktı. Tartışma anları orada bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi

Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile hasta çocuğun ismi öğrenilemeyen annesi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kamera görüntülerinde hasta yakının, doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz" şeklindeki sorusu taraflar arasında tartışmaya neden oldu.

Doktor D.B., "İşim var sana ne yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim" dedi. Hasta yakınının "Tabii öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğunun yanında olduğunu ifade etti.

Bu sırada araya giren bir kadın, sakinleşmesi amacıyla doktor D.B.'nin omuzuna dokundu. D.B., temas kurmasından dolayı bu kadına da tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.