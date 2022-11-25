İzmir'de hastanede şiddet anı kamerada!

İzmir Dokuz Eylül Hastanesi'nde bir hasta yakını ile görevli personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını görevliye saldırdı. Saldırı anı orada bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi

Olay, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınının ameliyathanede olduğu öğrenilen hasta yakını ile görevliler arasında tartışma çıktı. Hastane görevlileri ile hasta yakını arasındaki yaşanan tartışma, arbedeye dönüştü. Görevlilere hakaretler savurarak yumruklarla saldıran hasta yakını bir görevliyi ise ısırdı. Diğer görevli ve güvenlik çalışanlarının araya girmesiyle kavga güçlükle son buldu.

Hasta yakınının hakaretler savurarak hastane görevlilerine saldırı anı o esnada hastanede bulunan bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedildi.