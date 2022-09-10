İzmir'de hava gösterisi nefes kesti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri havada ve karada coşkuyla sürdü. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün de aralarında olduğu ekiplerin gösterisi nefesleri kesti.

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri havada ve karada tüm coşkusuyla sürüyor. Binlerce İzmirli, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün yaklaşık bir saatlik hava gösterisini hayranlıkla seyretti. İzmir semaları aynı zamanda Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri’nin selamlama uçuşu, Hürkuş Gösteri Uçuşu, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve Flyboard gösterisi ile de şenlendi.

100 yıl önceki gibi süvari birlikleri İzmir sokaklarında



Gösteriler karada da sürdü. Süvari birlikleri 9 Eylül 1922’de olduğu gibi heybetli atlarıyla İzmir sokaklarındaydı. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında geçit yapan süvarilere İzmirliler büyük ilgi gösterdi.