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İzmir'de hava ne zaman ısınacak?

İzmirliler son günlerde hiç olmadığı kadar üşümeye başladı. Şimdi merak konusu bu soğuk havalar ne zaman gidecek

İzmir'de hava ne zaman ısınacak?
18 Ocak 2021 Pazartesi 09:54

İzmir soğuk havanın etkisinde. Hafta sonu kar ile sevinen İzmirliler, bir taraftan da alışkın olmadıkları soğukla mücadele etmeye çalışıyor.

Peki İzmir'de havalar ne zaman ısınacak.

Konuyla ilgili meteoroloji bilgilerine göre İzmir'de bugün yine kar yağışı var. Bugün İzmir en fazla 6 dereceyi görecek, gece ise sıcaklık -4'e kadar düşecek.

Salı günü güneşli bir hava İzmir'de etkisini gösterecek ama soğuk da devam ediyor. İzmir salı günü en fazla 7 dereceyi görecek, gece ise -3 derecede hissedilecek.

Perşembe günü havalar ılımaya başlayacak. Hava sıcaklığı 13 dereceye kadar yükselecek.

Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi ise hava sıcaklığı gelen yağmurla birlikte yükseliş gösterecek. Sıcaklık bu günlerde 15 dereceye kadar yükselecek ancak yağmura karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Etiketler; #izmir #izmir soğuk hava #izmir hava durumu
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