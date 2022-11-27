İzmir'de hayvanlara yönelik şiddete tepki!

İzmir’in Foça ilçesinde hayvanseverler, Konya ve Ankara Mamak’taki barınaklarda hayvanlara yönelik şiddet görüntülerini protesto etti. Yapılan basın açıklamasında hayvanlara eziyetin münferit olaylar olmaktan çıkıp sistemli bir işkenceyle katliama dönüştüğü iddia edildi.

Foça Hayvanlara Yardım Derneği (HAYAD) üyeleri, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklaması ile Konya ve Ankara'daki barınaklarda hayvanlara uygulanan kötü muamele ile ilgili açıklama yaptı. Gruba, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi. Katılımcıların 'Sistematik Katliama Dur De', 'Onlar Kurtardı İnsanoğlu Öldürdü', 'Konya ve Mamak’taki Vahşete Seyirci Kalma', 'Öldürme', 'Sahipsiz Hayvanların Sesi Ol, Unutma Onların Senden Başka Kimsesi Yok' yazılı dövizler taşıyarak, tepki gösterdi.

‘TÜM VİCDANLI İNSANLARIN BU HAKSIZLIĞA TEPKİ VERMESİ İNSANLIK BORCUDUR’

Grup adına açıklama yapan HAYAD Başkanı Elif Çakır, insanın bu gezegende yaşayan diğer canlılardan üstün bir tür olmadığını ve insanın sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan diğer canlıların da yararlanması gerektiğini söyledi. Elif Çakır, İnsanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanması olağandır ve bu bir hak değil gerekliliktir. İnsanlar olarak, diğer canlıların yaşam alanlarını işgal ediyor, onlara yaşam alanı bırakmıyoruz. Bununla da kalmıyor gezegeni paylaştığımız tüm türlere karşı zalimce davranıyoruz. Onların yaşam hakkını, onların annelik hakkını hiçe sayıyor, fiziksel acının yanında onlara her türlü acıyı reva görüyoruz. Özellikle kentlerde birlikte yaşadığımız sahipsiz hayvanlara uyguladığımız haksız, adaletsiz, ahlaksız ve vicdansız muamelelere, kendi konforumuz nedeniyle, en hafifi ses çıkarmayarak, en ağırıysa bu suçu işleyerek ortak oluyoruz. Bunun son örnekleri Mamak ve Konya’ da yaşanmıştır. Konya ve Mamak’ ta sabaha kadar bizleri uyutmayan vahşet görüntüleri zavallı canlara yapılan eziyetin münferit olaylar olmaktan çıkıp sistemli bir şekilde işkenceyle katledildiğini göstermektedir. Sadece hayvanseverlerin değil tüm vicdanlı insanların bu haksızlığa tepki vermesi insanlık borcudur. Bu suça ortak olmayacağız. Bu işin failleri ceza alana ve bu vahşet son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.