İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz davasında karar çıktı!

İzmir'de HDP il binasında bulunduğu sırada öldürülen Deniz Poyraz davasında karar çıktı. Mahkeme, Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası verdi

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan Gencer, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi.

ESAS HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

Davanın 29 Nisan'da görülen duruşmasında Poyraz'ın avukatları, salonda hazır bulunan avukatların tamamının tutanağa geçirilmesi talebinin reddi üzerine, reddi heyet talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, davada hakimin reddi veya çekilmesi koşullarının bulunmadığını belirtip, reddi heyet taleplerinin reddine karar verdi. İzmir Adliyesi'nde görülen davada çıkan olaylar sebebiyle dava Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salona alındı. Geçen ekim ayındaki duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Gencer için ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’, “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıl hapis isteminde bulundu.

'BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILMALI'

Gencer’in yargılanmasına bugün devam edilecek. Duruşma öncesinde yapılan basın açıklamasına Poyraz’ın ailesi, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilleri ve partililer katıldı. Basın açıklamasında konuşan Sancar, "Başından beri gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için sistematik faaliyet yürütülüyor. Bu sıradan bir cinayet değildir. Deniz’in bulunduğu bina Türkiye’nin 3’üncü büyük partisinin binasıdır ve Türkiye’nin 3’üncü büyük şehrindedir. Siyasi ve örgütlü bir eylem olduğu açıktır. Katilin pek çok çevreyle alakalı olduğu ortaya çıktı. Bunların hiçbiriyle ilgili soruşturma yürütülmüyor. Bu dava kamuoyundan kaçırılmak için buraya taşınmıştır. Adalet ortadan kalktığında kimse kendini güvende hissedemez. Hakikatin ortaya çıkabilmesi için cinayetin arkasında tüm bağlantıların ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

KARAR ÇIKTI

Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda tutuklu sanık Gencer ve avukatı yer alırken, aile ile parti avukatları daha önceki celselerde alınan yetki belgeli avukatların salona alınmaması kararından geri dönülmemesi üzerine protesto amaçlı salona girmedi. Duruşma öncesinde geçen celsede duruşmaya elektronik eşyaların sokulmasının yasaklandığı ara karara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, salona cep telefonuyla girmek istedi. Tanrıkulu heyete, “Beni zorla çıkaracaksınız çıkarın" dedi. Tanrıkulu’nun cep telefonuyla girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, Tanrıkulu’nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşmada ilk olarak iddia makamı mütalaasını tekrarladı. Esas hakkındaki mütalaa hakkında savunma yapan sanık Gencer, “Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" dedi. Gencer son sözünde de aynı cümleleri tekrarladı. Savunmanın ardından heyet kararını açıkladı. Heyet Gencer’e indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan 2 yıl ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 yıl hapis cezasına hükmetti. Gencer, toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.